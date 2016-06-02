© Бизнес-портал Кузбасса

Евгений Востриков: «Для меня главная цель – вывести Кузбасс на международный финансовый рынок»

О тонкостях привлечения инвестиций, о том, почему мировые финансовые потоки не повернули в Кузбасс, хотя всё для этого было готово, а также о проблемах, которые мешают создать в регионе максимально комфортный климат для инвесторов рассказал «Авант-ПАРТНЕРу» президент Клуба инвесторов Кузбасса Евгений Востриков... О тонкостях привлечения инвестиций, о том, почему мировые финансовые потоки не повернули в Кузбасс, хотя всё для этого было готово, а также о проблемах, которые мешают создать в регионе максимально комфортный климат для инвесторов рассказал «Авант-ПАРТНЕРу» президент Клуба инвесторов Кузбасса Евгений Востриков...

Антон Силинин: «Технопарк является одним из ключевых субъектов инновационного развития, но... «одним из»

В начале июля в Кузбасском технопарке сменился генеральный директор. Уже на первой пресс-конференции было объявлено об обновлениях не только команды, но и подходах в работе, как с резидентами, так и со структурами, работающими в «инновационной отрасли» региона. Как продвигаются эти изменения, и каким видит будущее Кузбасского технопарка, рассказал «Авант-ПАРТНЕРу» его новый руководитель Антон Силинин... В начале июля в Кузбасском технопарке сменился генеральный директор. Уже на первой пресс-конференции было объявлено об обновлениях не только команды, но и подходах в работе, как с резидентами, так и со структурами, работающими в «инновационной отрасли» региона. Как продвигаются эти изменения, и каким видит будущее Кузбасского технопарка, рассказал «Авант-ПАРТНЕРу» его новый руководитель Антон Силинин...

Вероника Трихина: «Мы максимально открыты для всех, и для желающих начать заниматься бизнесом, и действующих предпринимателей»

Развитие малого бизнеса и предпринимательства, уже практически на всех уровнях, называют одним из основных факторов развития территорий страны. О том, как чувствует себя малый бизнес в Кузбассе, и что делают власти для этого развития – «Авант-ПАРТНЕР» беседует с начальником Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероникой ТРИХИНОЙ... Развитие малого бизнеса и предпринимательства, уже практически на всех уровнях, называют одним из основных факторов развития территорий страны. О том, как чувствует себя малый бизнес в Кузбассе, и что делают власти для этого развития – «Авант-ПАРТНЕР» беседует с начальником Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероникой ТРИХИНОЙ...

«Сельское хозяйство сегодня – это возможности и перспективы»

О предварительных показателях, с которыми Кузбасс завершает очередной аграрный год, и тенденциях в отрасли рассказывает заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Елена ЖИДКОВА... О предварительных показателях, с которыми Кузбасс завершает очередной аграрный год, и тенденциях в отрасли рассказывает заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Елена ЖИДКОВА...

Сергей Колесник: «По сути, я не человек ритейла, я больше предприниматель, бизнесмен»

В апреле этого года Сергей Колесник – один из соучредителей и бессменный (на протяжении более 20 лет) директор компании «Чибис» покинул свой пост, одновременно произошёл выход всей семьи Колесник – основателей розничной сети (сеть магазинов «Чибис», «Спутник» и «Поляна») из бизнеса. Учитывая, что в составе этой сети работало 160 магазинов различных форматов в четырёх регионах Сибири, а сама она, можно сказать, осталась последней из местных, после банкротства «Акватории», новость взбудоражила бизнес сообщество. Тем более что ни сам Сергей Александрович, ни новые собственники никаких комментариев не давали. И вот, спустя полгода после ухода из «Чибиса», Сергей Колесник согласился побеседовать с «Авант-ПАРТНЕРом»... В апреле этого года Сергей Колесник – один из соучредителей и бессменный (на протяжении более 20 лет) директор компании «Чибис» покинул свой пост, одновременно произошёл выход всей семьи Колесник – основателей розничной сети (сеть магазинов «Чибис», «Спутник» и «Поляна») из бизнеса. Учитывая, что в составе этой сети работало 160 магазинов различных форматов в четырёх регионах Сибири, а сама она, можно сказать, осталась последней из местных, после банкротства «Акватории», новость взбудоражила бизнес сообщество. Тем более что ни сам Сергей Александрович, ни новые собственники никаких комментариев не давали. И вот, спустя полгода после ухода из «Чибиса», Сергей Колесник согласился побеседовать с «Авант-ПАРТНЕРом»...

Курс на развитие

О том, за счёт чего сегодня происходит промышленный рост в Кемеровской области, и куда разввивается машиностроение кузбасса, мы попросили рассказать заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерину КУТЫЛКИНУ... О том, за счёт чего сегодня происходит промышленный рост в Кемеровской области, и куда разввивается машиностроение кузбасса, мы попросили рассказать заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерину КУТЫЛКИНУ...

Создавая машиностроение будущего

В условиях сегодняшних экономических реалий Ассоциация машиностроителей Кузбасса (АМК) вынуждена реагировать на все вызовы времени, стараться помочь предприятиям сориентироваться, изучить рынки, решить вопросы с источниками финансирования своих проектов и многое другое. О задачах, которые приходится решать региональному объединению машиностроителей рассказывает директор НО АМК Сергей НИКИТЕНКО... В условиях сегодняшних экономических реалий Ассоциация машиностроителей Кузбасса (АМК) вынуждена реагировать на все вызовы времени, стараться помочь предприятиям сориентироваться, изучить рынки, решить вопросы с источниками финансирования своих проектов и многое другое. О задачах, которые приходится решать региональному объединению машиностроителей рассказывает директор НО АМК Сергей НИКИТЕНКО...

Корпорация «АСИ»: развитие, инновации, импортозамещение

В ноябре этого года исполняется 25 лет уникальной кузбасской компании – Корпорации «АСИ». О том, за счёт чего небольшой кемеровской компании удалось стать ведущим разработчиком и производителем электронных промышленных весов и информационных систем на их основе в России, «Авант-ПАРТНЕР» беседует с её генеральным директором Игорем БУЧИНЫМ... В ноябре этого года исполняется 25 лет уникальной кузбасской компании – Корпорации «АСИ». О том, за счёт чего небольшой кемеровской компании удалось стать ведущим разработчиком и производителем электронных промышленных весов и информационных систем на их основе в России, «Авант-ПАРТНЕР» беседует с её генеральным директором Игорем БУЧИНЫМ...

«За первую неделю октября мы распределим 10,5 млн рублей федеральных средств на поддержку МСП – участников кластера»

21 сентября 2016 г. на базе АО «Кузбасский технопарк» пройдёт Межкластерный Форум «Как вашей компании получить экономический эффект от участия в кластере». На форуме участники смогут получить информацию о том, как эффективно работать в кластере, какие могут быть форматы внутрикластерного и межкластерного сотрудничества, а также понять, какие именно изменения сейчас идут в процессе подачи заявок на государственную субсидию. В преддверии мероприятия Заместитель генерального директора Кузбасского технопарка Ирина Анатольевна ФЕДЧЕНКО, курирующая работу Центра кластерного развития, рассказала о том, какую пользу компания может получить от участия в кластере... 21 сентября 2016 г. на базе АО «Кузбасский технопарк» пройдёт Межкластерный Форум «Как вашей компании получить экономический эффект от участия в кластере». На форуме участники смогут получить информацию о том, как эффективно работать в кластере, какие могут быть форматы внутрикластерного и межкластерного сотрудничества, а также понять, какие именно изменения сейчас идут в процессе подачи заявок на государственную субсидию. В преддверии мероприятия Заместитель генерального директора Кузбасского технопарка Ирина Анатольевна ФЕДЧЕНКО, курирующая работу Центра кластерного развития, рассказала о том, какую пользу компания может получить от участия в кластере...

Владимир Чернов: «Я хочу жить и работать в Анжеро-Судженске»

Кузбасс – урбанизированный регион, в городах области проживает более 80% населения, и практически все их можно отнести к «моноориентированным». Последние несколько лет кузбасские города активно работают, чтобы уйти от такой монозависимости и дать своим территориям шанс на развитие. Анжеро-Судженск – яркий пример такой работы. О том, что уже сделано и что предстоит сделать, какие основные трудности на этом пути приходится преодолевать, и как сегодня в непростой экономической ситуации живёт небольшой сибирский город, «Авант-ПАРТНЕР» беседует с его главой – Владимиром ЧЕРНОВЫМ... Кузбасс – урбанизированный регион, в городах области проживает более 80% населения, и практически все их можно отнести к «моноориентированным». Последние несколько лет кузбасские города активно работают, чтобы уйти от такой монозависимости и дать своим территориям шанс на развитие. Анжеро-Судженск – яркий пример такой работы. О том, что уже сделано и что предстоит сделать, какие основные трудности на этом пути приходится преодолевать, и как сегодня в непростой экономической ситуации живёт небольшой сибирский город, «Авант-ПАРТНЕР» беседует с его главой – Владимиром ЧЕРНОВЫМ...

Илья Середюк: «Впереди много проектов»

3 месяца – небольшой отрезок времени в масштабах городской истории, но для исполняющего обязанности главы Кемерова Ильи СЕРЕДЮКА он оказался достаточным, чтобы взять под контроль основные процессы управления городом, а также определиться с целями на перспективу и стратегией их достижения. Об этом и не только он рассказал в интервью «Авант-ПАРТНЕРу»... 3 месяца – небольшой отрезок времени в масштабах городской истории, но для исполняющего обязанности главы Кемерова Ильи СЕРЕДЮКА он оказался достаточным, чтобы взять под контроль основные процессы управления городом, а также определиться с целями на перспективу и стратегией их достижения. Об этом и не только он рассказал в интервью «Авант-ПАРТНЕРу»...

Александр Данильченко: «Угольная промышленность останется конкурентоспособной»

Накануне главного кузбасского праздника – Дня шахтёра, «Авант-ПАРТНЕР» поговорил с заместителем губернатора Кемеровской области по угольной промышленности Александром ДАНИЛЬЧЕНКО о том, как сегодня в непростых экономических условиях живёт основная отрасль нашего региона и где областная власть видит точки дальнейшего развития в будущем... Накануне главного кузбасского праздника – Дня шахтёра, «Авант-ПАРТНЕР» поговорил с заместителем губернатора Кемеровской области по угольной промышленности Александром ДАНИЛЬЧЕНКО о том, как сегодня в непростых экономических условиях живёт основная отрасль нашего региона и где областная власть видит точки дальнейшего развития в будущем...

Дмитрий Бутов: «Хочу потеснить москвичей на их территории»

Дмитрий БУТОВ – коренной кемеровчанин, в бизнесе почти 20 лет. В интервью «Авант-ПАРТНЕРу» он рассказал о том, так ли уж сложно конкурировать с федеральными сетями, стоит ли гнаться за ростом оборотов и может ли бизнес расти без участия основателя... Дмитрий БУТОВ – коренной кемеровчанин, в бизнесе почти 20 лет. В интервью «Авант-ПАРТНЕРу» он рассказал о том, так ли уж сложно конкурировать с федеральными сетями, стоит ли гнаться за ростом оборотов и может ли бизнес расти без участия основателя...

Василий Бочкарев: «Бизнес – это тоже личное»

Василий Бочкарев. Предприниматель. И не только... Василий Бочкарев. Предприниматель. И не только...

Строительные успехи-2016

На фоне общероссийской тенденции снижения объёмов вводимого жилья Кемеровская область выглядит рекордсменом – темпы строительства не только не сократились, но и выросли на 18,2% к предыдущему году. Накануне очередного Дня строителя итоги развития отрасли мы подводим с заместителем губернатора Кемеровской области по строительству Евгением БУХМАНОМ... На фоне общероссийской тенденции снижения объёмов вводимого жилья Кемеровская область выглядит рекордсменом – темпы строительства не только не сократились, но и выросли на 18,2% к предыдущему году. Накануне очередного Дня строителя итоги развития отрасли мы подводим с заместителем губернатора Кемеровской области по строительству Евгением БУХМАНОМ...

Елена Латышенко: «Бизнесу должно быть комфортно»

Как сегодня чувствует себя малый и средний бизнес, каковы его перспективы развития, потенциал и возможности – об этом «Авант-ПАРТНЕР» попросил рассказать уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области... Как сегодня чувствует себя малый и средний бизнес, каковы его перспективы развития, потенциал и возможности – об этом «Авант-ПАРТНЕР» попросил рассказать уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области...

Ресторатор Иван Печерский о своем новом проекте – о порте, куда возвращаются корабли

Поводом для разговора стало событие, которого уже давно ждут многие кемеровчане, ­ открытие нового ресторана в историческом центре города Кемерово. Пока первый в Кузбассе пятизвездочный отель «ТОМЬ River Plaza Hotel» готовится к открытию, ресторан «PORT42» расположенный при нём – практически готов встречать своих первых гостей и посетить его можно будет уже в мае... Поводом для разговора стало событие, которого уже давно ждут многие кемеровчане, ­ открытие нового ресторана в историческом центре города Кемерово. Пока первый в Кузбассе пятизвездочный отель «ТОМЬ River Plaza Hotel» готовится к открытию, ресторан «PORT42» расположенный при нём – практически готов встречать своих первых гостей и посетить его можно будет уже в мае...