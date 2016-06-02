© Бизнес-портал Кузбасса

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[29 декабря] Кемеровский филиал Россельхозбанка подвел предварительные итоги 2016 года
[26 декабря] Топкинский поставщик тепла задолжал за электроэнергию и получил штраф
[26 декабря] Группа ВТБ на треть увеличила сеть банкоматов в 2016 году
[22 декабря] Банкоматы группы ВТБ на Урале и в Сибири работают в штатном режиме, несмотря на сильные морозы
[22 декабря] Смартфоны наступают: «умные» устройства формируют более 40% всего Интернет-трафика корпоративных клиентов «МегаФона»

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Деловые новости Кемерово и Кемеровской области

 АКТУАЛЬНО  
Энергетика Кузбасса: развитие продолжится 
Александр КрецанАлександр Лавров Евгения БакланЕвгений СкляровСергей Пушкин Юрий Грецингер Накануне дня энергетика проблемы и перспективы отрасли в Кузбассе уже во второй раз обсуждали представители отрасли и эксперты. В прошлом году дискуссия, организованная «Авантом» в формате «круглого стола», была приурочена к 95-летию плана ГОЭЛРО, и в качестве главного обсуждался вопрос, «может ли современная энергетическая отрасль стать локомотивом развития промышленности?». В этом году обсуждение сосредоточилось в основном на проблемах и перспективах отрасли. В первом случае это были «традиционные», к сожалению, проблемы расчётов потребителей и бюджета за полученные энергоресурсы. Перспективы развития энергетики участники дискуссии увидели главным образом в необходимости преобразований и реформ в сфере теплогенерации и теплоснабжения, а также в дополнительном инвестировании в электросетевой комплекс Кузбасса. По итогам второго «круглого стола» можно сделать вывод, что, по меньшей мере, «локомотивом» в одном своём качестве энергетика стала – только в этой отрасли экономики региона постоянно идёт публичное обсуждение её проблем и перспектив. И на самом высоком экспертном и управленческом уровне...
Международная конференция в Омске: новые партнеры, новые возможности
Представители Регионального интегрированного центра Кузбасского технопарка, в рамках программы поддержки малых и средних предприятий Кемеровской области, совместно с компаниями-партнерами приняли участие в  IV Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации», которая прошла 8-9 декабря в Омске...
 
http://avant-partner.ru/partner/new Областной
Экономический
еженедельник
 Авант-
ПАРТНЕР
 
№ 21(423)
от 22.12.2016г
 
 

 

 
19.12.2016      АНОНС
Выбери профессию будущего
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (КемТИПП) при поддержке Российского общества «Знание» запускает просветительский проект для школьников и их родителей – «Профессии будущего»...
01.12.2016      АНОНС
Приглашаем к участию в I Областной зимней Спартакиаде для предпринимателей предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства!
20 января 2017 года. Спартакиада состоится в рамках менторского проекта Кемеровского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» «КУЗБАСС: Территория бизнеса – Территория жизни»...
24.11.2016
Кадастр в законе
9 ноября Группа изданий «Авант» совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Еленой Латышенко и Коллегией адвокатов «Юрпроект» провела практическую конференцию на тему: «Кадастровая оценка: кардинальные изменения 2016-2020»...
17.11.2016
В рамках проекта «Ты – предприниматель» состоялось информационно-образовательное мероприятие «Деньги на бизнес»
Организаторы мероприятия – Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, Группа изданий «Авант» и Кемеровское отделение Сбербанка России...
10.11.2016
Добро пожаловать, контроль: как подготовиться и провести проверку без ущерба для бизнеса
В помощь молодым, желающим начать свой бизнес, Группа изданий «Авант» совместно с Департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области в рамках программы Федерального агентства по делам молодежи «Ты – предприниматель» решили провести ряд мероприятий, где школьники и студенты, будущие предприниматели могли бы получить необходимую информацию в концентрированном виде, что называется из первых уст...
10.11.2016
Хорошо там, где нас нет?
1 ноября в Кемерове при участии Группы изданий «Авант» состоялась встреча, в ходе которой представители бизнеса с уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Латышенко и начальником Кемеровской таможни Дмитрием Колыхановым обсудили проблемы экспорта и импорта в Кемеровской области...
21.10.2016
Представители бизнеса, журналисты и пиарщики обсудили возможности всемирной сети для продвижения товаров и услуг
Представители бизнеса, журналисты и пиарщики обсудили возможности всемирной сети для продвижения товаров и услуг на круглом столе «Зачем вам Интернет?». Мероприятие было организовано Группой изданий «Авант» совместно с Кузбасским филиалом ООО «Сибирская генерирующая компания»...
14.10.2016
Бизнес-ангелы рассказали предпринимателям Кузбасса о возможностях инвестирования в России и за рубежом
Руководители действующих предприятий и начинающие предприниматели Кузбасса приняли участие в работе Дня Инвестора, прошедшего в рамках «Декады инноваций и бизнеса» в Новокузнецке...
13.09.2016
Форум для развития
2-3 сентября в Калтане прошел III предпринимательский форум, организованный «ОПОРОЙ РОССИИ», «Кузбасс: территория бизнеса – территория жизни»...
05.09.2016
БИТВА СОСТОЯЛАСЬ!
3 сентября в Кемерове прошел мультиспортивный марафон «Битва во имя добра», организованный «Ротари клубом Кемерово» совместно со школой правильно бега «I love running»...
22.08.2016
Пятизвёздочный Кемерово
Пятница, 12 августа, выдалась в Кемерове особенно праздничной – город с размахом отметил открытие своего первого пятизвёздочного отеля...
11.08.2016
День пиар- 2016
28 июля «Авант» традиционно собрал тех, для кого День PR – профессиональный праздник, и тех, кто «сам себе пиарщик»,..
25.05.2016
КУЗБАСС: Территории бизнеса – территория жизни
Накануне Дня российского предпринимателя в Анжеро-Судженске на стадионе имени братьев Раздаевых прошла I Областная летняя спартакиада среди субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках менторского проекта Кемеровского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» «КУЗБАСС: Территории бизнеса – территория жизни»....
19.05.2016
Федеральная налоговая служба: игра по-честному
Федеральная налоговая служба становится системой тотального контроля за всеми финансовыми операциями. Современные информационные технологии и совершенствование форм налогового контроля плюс расширение полномочий за счёт грядущей передачи функций по администрированию страховых взносов делает ФНС всевидящим «государевым оком», от которого не ускользнет ни одно финансовое нарушение...
Приглашаем к участию всех желающих показать свое мастерство и сделать доброе дело – все собранные в качестве оргвзносов средства пойдут как вклад на строительство детской площадки для детей с ограниченными возможностями по движению...
31.03.2016
Авант-ПЕРСОНА 2016 
Группа изданий «Авант» подвела итоги пятой ежегодной премии «Авант-ПЕРСОНА». Чествование победителей, приуроченное к 14-летию областного экономического еженедельника «Авант-ПАРТНЕР», состоялось в торжественной обстановке ресторана I/mpress...
27.10.2015
Задай вопрос чиновнику
Группа изданий «Авант» совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кемеровской области принимает от предпринимателей вопросы для проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор»...

 

 
22.12.2016
Гранд Медика выиграла у налоговой
На прошлой неделе арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск новокузнецкого ООО «Гранд Медика» (реализует проект частной медицинской клиники стоимостью 2,8 млрд рублей) к Федеральной налоговой службе...
08.12.2016
Александру Щукину не до исков
После того, как новокузнецкого предпринимателя Александра Щукина задержали в середине ноября по обвинению в вымогательстве акций АО «Разрез «Инской», два его иска о передаче 50% акций Талдинских шахтоуправлений были отклонены, а иск подконтрольной ему компании о взыскании 1,6 млрд рублей с этих управлений был отозван...
10.11.2016
Шахтоуправления «Талдинские» делят на двоих
Новокузнецкий предприниматель Александр Щукин потребовал от московских ООО «Антрацит Трейд» и ООО «Талдинская горная компания» вернуть ему 50-процентные пакеты АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное»...
27.10.2016
Продажа участков и зданий ОАО «Плодопитомник-1» оспорена
Конкурсный управляющий ОАО «Плодопитомник-1» Эдуард Клестов оспорил сделки по продажи 10 объектов и земельных участков из имущества предприятия...
22.09.2016
Александру Щукину не удалось обанкротить Руслана Ростовцева
Арбитражный суд Москвы прекратил 26 августа производство по делу о банкротстве московского предпринимателя Руслана Ростовцева, председателя совета директоров ООО «Управляющая компания «Талдинская»...
02.06.2016
Кузбассфонд судится по сделке с бывшим ДК «Азота»
Между несостоявшимся покупателем бывшего ДК «Азота» Николаем Мухортовым и продавцом, в лице ГП «Фонд имущества Кемеровской области» (Кузбассфонд), развернулся судебный спор...
02.06.2016
Трансхимресурсное пока не продаётся
Арбитражный суд Кемеровской области по жалобе ООО «Трансхимресурс» запретил ПАО «Сбербанк» продавать четыре объекта недвижимости в Кемерове и Новокузнецке...
 
Деловой 
альманах
Авант-
ПАРТНЕР
РЕЙТИНГ
 
№ 4(49)
октябь-декабрь 2016г
  
 

 

 
Евгений Востриков: «Для меня главная цель – вывести Кузбасс на международный финансовый рынок»
О тонкостях привлечения инвестиций, о том, почему мировые финансовые потоки не повернули в Кузбасс, хотя всё для этого было готово, а также о проблемах, которые мешают создать в регионе максимально комфортный климат для инвесторов рассказал «Авант-ПАРТНЕРу» президент Клуба инвесторов Кузбасса Евгений Востриков...
Антон Силинин: «Технопарк является одним из ключевых субъектов инновационного развития, но... «одним из»
Антон Силинин, генеральный директор Кузбасского технопаркаВ начале июля в Кузбасском технопарке сменился генеральный директор. Уже на первой пресс-конференции было объявлено об обновлениях не только команды, но и подходах в работе, как с резидентами, так и со структурами, работающими в «инновационной отрасли» региона. Как продвигаются эти изменения, и каким видит будущее Кузбасского технопарка, рассказал «Авант-ПАРТНЕРу» его новый руководитель Антон Силинин...
Вероника Трихина: «Мы максимально открыты для всех, и для желающих начать заниматься бизнесом, и действующих предпринимателей» 
Вероника ТРИХИНА, начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Развитие малого бизнеса и предпринимательства, уже практически на всех уровнях, называют одним из основных факторов развития территорий страны. О том, как чувствует себя малый бизнес в Кузбассе, и что делают власти для этого развития – «Авант-ПАРТНЕР» беседует с начальником Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероникой ТРИХИНОЙ...
«Сельское хозяйство сегодня – это возможности и перспективы»
Елена ЖИДКОВА, заместитель губернатора по агропромышленному комплексу О предварительных показателях, с которыми Кузбасс завершает очередной аграрный год, и тенденциях в отрасли рассказывает заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Елена ЖИДКОВА...
Сергей Колесник: «По сути, я не человек ритейла, я больше предприниматель, бизнесмен»
Сергей Колесник В апреле этого года Сергей Колесник – один из соучредителей и бессменный (на  протяжении более 20 лет) директор компании «Чибис» покинул свой пост, одновременно произошёл выход всей семьи Колесник – основателей розничной сети (сеть магазинов «Чибис», «Спутник» и «Поляна») из бизнеса. Учитывая, что в составе этой сети работало 160 магазинов различных форматов в четырёх регионах Сибири, а сама она, можно сказать, осталась последней из местных, после банкротства «Акватории», новость взбудоражила бизнес сообщество. Тем более что ни сам Сергей Александрович, ни новые собственники никаких комментариев не давали. И вот, спустя полгода после ухода из «Чибиса», Сергей Колесник согласился побеседовать с «Авант-ПАРТНЕРом»...
Курс на развитие
Екатерина КУТЫЛКИНА, заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству О том, за счёт чего сегодня происходит промышленный рост в Кемеровской области, и куда разввивается машиностроение кузбасса, мы попросили рассказать заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерину КУТЫЛКИНУ...
Создавая машиностроение будущего
Сергей НИКИТЕНКО, директор НО АМК В условиях сегодняшних экономических реалий Ассоциация машиностроителей Кузбасса (АМК) вынуждена реагировать на все вызовы времени, стараться помочь предприятиям сориентироваться, изучить рынки, решить вопросы с источниками финансирования своих проектов и многое другое. О задачах, которые приходится решать региональному объединению машиностроителей рассказывает директор НО АМК Сергей НИКИТЕНКО...
Корпорация «АСИ»: развитие, инновации, импортозамещение
Игорь БУЧИНВ ноябре этого года исполняется 25 лет уникальной кузбасской компании – Корпорации «АСИ». О том, за счёт чего небольшой кемеровской компании удалось стать ведущим разработчиком и производителем электронных промышленных весов и информационных систем на их основе в России, «Авант-ПАРТНЕР» беседует с её генеральным директором Игорем БУЧИНЫМ...
«За первую неделю октября мы распределим 10,5 млн рублей федеральных средств на поддержку МСП – участников кластера»
Ирина Анатольевна ФЕДЧЕНКО21 сентября 2016 г. на базе АО «Кузбасский технопарк» пройдёт Межкластерный Форум «Как вашей компании получить экономический эффект от участия в кластере». На форуме участники смогут получить информацию о том, как эффективно работать в кластере, какие могут быть форматы внутрикластерного и межкластерного сотрудничества, а также понять, какие именно изменения сейчас идут в процессе подачи заявок на государственную субсидию. В преддверии мероприятия Заместитель генерального директора Кузбасского технопарка Ирина Анатольевна ФЕДЧЕНКО, курирующая работу Центра кластерного развития, рассказала о том, какую пользу компания может получить от участия в кластере...
Владимир Чернов: «Я хочу жить и работать в Анжеро-Судженске»
Владимир ЧЕРНОВКузбасс – урбанизированный регион, в городах области проживает более 80% населения, и практически все их можно отнести к «моноориентированным». Последние несколько лет кузбасские города активно работают, чтобы уйти от такой монозависимости и дать своим территориям шанс на развитие. Анжеро-Судженск – яркий пример такой работы. О том, что уже сделано и что предстоит сделать, какие основные трудности на этом пути приходится преодолевать, и как сегодня в непростой экономической ситуации живёт небольшой сибирский город, «Авант-ПАРТНЕР» беседует с его главой – Владимиром ЧЕРНОВЫМ...
Илья Середюк: «Впереди много проектов»
Илья СЕРЕДЮК3 месяца – небольшой отрезок времени в масштабах городской истории, но для исполняющего обязанности главы Кемерова Ильи СЕРЕДЮКА он оказался достаточным, чтобы взять под контроль основные процессы управления городом, а также определиться с целями на перспективу и стратегией их достижения. Об этом и не только он рассказал в интервью «Авант-ПАРТНЕРу»...
Александр Данильченко: «Угольная промышленность останется конкурентоспособной»
Александр ДАНИЛЬЧЕНКО, заместитель губернатора Кемеровской области по угольной промышленностиНакануне главного кузбасского праздника – Дня шахтёра, «Авант-ПАРТНЕР» поговорил с заместителем губернатора Кемеровской области по угольной промышленности Александром ДАНИЛЬЧЕНКО о том, как сегодня в непростых экономических условиях живёт основная отрасль нашего региона и где областная  власть видит точки дальнейшего развития в будущем...
Дмитрий Бутов: «Хочу потеснить москвичей на их территории»
Дмитрий БУТОВ, директор ООО «Кемстрой»Дмитрий БУТОВ – коренной кемеровчанин, в бизнесе почти 20 лет. В интервью «Авант-ПАРТНЕРу» он рассказал о том, так ли уж сложно конкурировать с федеральными сетями, стоит ли гнаться за ростом оборотов и может ли бизнес расти без участия основателя...
Василий Бочкарев: «Бизнес – это тоже личное»
Василий Бочкарев, предпринимательВасилий Бочкарев. Предприниматель. И не только...
Строительные успехи-2016
Евгений БУХМАН, заместитель губернатора Кемеровской области по строительству На фоне общероссийской тенденции снижения объёмов вводимого жилья Кемеровская область выглядит рекордсменом – темпы строительства не только не сократились, но и выросли на 18,2% к предыдущему году. Накануне очередного Дня строителя итоги развития отрасли мы подводим с заместителем губернатора Кемеровской области по строительству Евгением БУХМАНОМ...
Елена Латышенко: «Бизнесу должно быть комфортно»
Елена ЛАТЫШЕНКО, уполномоченноый по защите прав предпринимателей в Кемеровской областиКак сегодня чувствует себя малый и средний бизнес, каковы его перспективы развития, потенциал и возможности – об этом «Авант-ПАРТНЕР» попросил рассказать уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области...
Ресторатор Иван Печерский о своем новом проекте – о порте, куда возвращаются корабли
Иван ПЕЧЕРСКИЙ, ресторатор Поводом для разговора стало событие, которого уже давно ждут многие кемеровчане, ­ открытие нового ресторана в историческом центре города Кемерово. Пока первый в Кузбассе пятизвездочный отель «ТОМЬ River Plaza Hotel» готовится к открытию, ресторан «PORT42» расположенный при нём – практически готов встречать своих первых гостей и посетить его можно будет уже в мае...
Александр Лобанов: «Это признание не только моих заслуг, это – коллективная награда»
Александр ЛОБАНОВ В начале декабря известный кузбасский предприниматель, генеральный директор ЗАО «Провинция-ресурс», президент «Ротари Клуба Кемерово» Александр ЛОБАНОВ был награждён орденом Кемеровской области «Меценат Кузбасса». Наш корреспондент поговорил с Александром Петровичем о благотворительности и бизнесе...

 РЕЙТИНГИ

Большая банкротная распродажа
Уходящий год отметился многочисленными и весьма характерными продажами имущества обанкроченных предприятий и компаний, а также впервые – физических лиц...
Главные по связям (рейтинг пресс-служб)
Накануне своего 15-летия «Авант» решил повторить эксперимент 8-летней давности и сделать собственный рейтинг пресс-служб...
Больше угля – меньше горняков
Угольный рост сопровождается и обеспечивается разными факторами. Ещё совсем недавно, лет 15 тому назад, инвесторов в первую очередь интересовал возврат вложенных средств в угольные активы, и ещё раньше – сам факт этого вложения...
На нефти, стройке и печеньках
Современная экономика Кузбасса, несмотря на сохранение в основных чертах исторически сложившейся структуры, уже сильно отличается от той, что была 25 и даже 15 лет тому назад...
Высшее образование: самое доступное, самое затратное
В этом обзоре сравниваются, самые сложные и самые доступные для поступления специальности в вузах по итогам вступительной кампании прошлого года...

 

 
22.12.2016
400 миллионов 180 тысяч рублей
...составила цена, предложенная новокузнецким ООО «Новомакт», что позволило ему стать победителем проведённого 16 декабря аукциона на право пользования недрами на участке Макарьевский Южный в Новокузнецком районе...
22.12.2016
55 миллионов 757 тысяч 232 рублей
...составляет начальная цена на самый дорогой из 33 лотов из объектов недвижимости ООО «Аквамаркет», которые были подготовлены к продаже в начале декабря...
10.11.2016
222 миллиона 852 тысячи 215 рублей 70 копеек
...составляет начальная цена объектов недвижимого имущества и промышленного оборудования ООО «Кузнецкий цементный завод», выставленных на аукцион 8 декабря 2016...
27.10.2016
4 миллиона 507 тысяч рублей
...составила цена бывшего ресторана «Щегловск» в Кемерове, проданного московскому ООО «Доминион»...
13.10.2016
197 миллионов 300 тысяч рублей
...составляет стартовый платёж на аукционе на право пользования недрами на участке Талдинский Западный-4 Талдинского и Северо-Талдинского месторождений...
13.10.2016
30 миллионов 527 тысяч 900 рублей
...заплатил житель Москвы Евгений Жирнов за недвижимость из имущества обанкроченного ООО «КузбассАвто»...
13.10.2016
Яковлевское начало продаваться
Первые крупные объекты из собственности кемеровского предпринимателя Константина Яковлева, владельца «Аквагруп», работавшей до конца 2014 года в ритейле и общепите Кузбасса, были проданы в конце сентября - в начале октября...
21.07.2016
67 миллионов 200 тысяч рублей
...составила цена предложения о продаже 99,9% в ООО «Кузнецкий цементный завод» при балансовой стоимости этой доли в 1,26 млрд рублей...

 

Деловые новости

[29 декабря] Кемеровский «Азот» впервые вышел на производство 1 млн тонн селитры в год
[28 декабря] Елена Жидкова возглавила Кемеровскую региональную федерацию конного спорта
[28 декабря] С 2017 года новые правила кадастрового учета и регистрации прав: Росреестр разъясняет порядок предоставления государственных услуг в период конец декабря 2016 года и начало января 2017 года
[28 декабря] С января 2017 года ряд услуг Кузбасской ТПП для бизнеса будут доступны через многофункциональные центры
[27 декабря] 5 самых дорогих вакансий 2016 года в Новокузнецке

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