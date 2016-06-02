© Бизнес-портал Кузбасса

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Новости компаний
[29 декабря] Кемеровский филиал Россельхозбанка подвел предварительные итоги 2016 года
[26 декабря] Топкинский поставщик тепла задолжал за электроэнергию и получил штраф
[26 декабря] Группа ВТБ на треть увеличила сеть банкоматов в 2016 году
[22 декабря] Банкоматы группы ВТБ на Урале и в Сибири работают в штатном режиме, несмотря на сильные морозы
[22 декабря] Смартфоны наступают: «умные» устройства формируют более 40% всего Интернет-трафика корпоративных клиентов «МегаФона»
Издательская группа «Авант»
Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР»
Деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг»
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Деловые новости Кемерово и Кемеровской области
АКТУАЛЬНО
|Энергетика Кузбасса: развитие продолжится
Накануне дня энергетика проблемы и перспективы отрасли в Кузбассе уже во второй раз обсуждали представители отрасли и эксперты. В прошлом году дискуссия, организованная «Авантом» в формате «круглого стола», была приурочена к 95-летию плана ГОЭЛРО, и в качестве главного обсуждался вопрос, «может ли современная энергетическая отрасль стать локомотивом развития промышленности?». В этом году обсуждение сосредоточилось в основном на проблемах и перспективах отрасли. В первом случае это были «традиционные», к сожалению, проблемы расчётов потребителей и бюджета за полученные энергоресурсы. Перспективы развития энергетики участники дискуссии увидели главным образом в необходимости преобразований и реформ в сфере теплогенерации и теплоснабжения, а также в дополнительном инвестировании в электросетевой комплекс Кузбасса. По итогам второго «круглого стола» можно сделать вывод, что, по меньшей мере, «локомотивом» в одном своём качестве энергетика стала – только в этой отрасли экономики региона постоянно идёт публичное обсуждение её проблем и перспектив. И на самом высоком экспертном и управленческом уровне...
|Международная конференция в Омске: новые партнеры, новые возможности
Представители Регионального интегрированного центра Кузбасского технопарка, в рамках программы поддержки малых и средних предприятий Кемеровской области, совместно с компаниями-партнерами приняли участие в IV Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации», которая прошла 8-9 декабря в Омске...
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Областной
Экономический
еженедельник
Авант-
ПАРТНЕР
№ 21(423)
от 22.12.2016г
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19.12.2016 АНОНС
Выбери профессию будущего
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (КемТИПП) при поддержке Российского общества «Знание» запускает просветительский проект для школьников и их родителей – «Профессии будущего»...
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01.12.2016 АНОНС
Приглашаем к участию в I Областной зимней Спартакиаде для предпринимателей предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства!
20 января 2017 года. Спартакиада состоится в рамках менторского проекта Кемеровского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» «КУЗБАСС: Территория бизнеса – Территория жизни»...
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24.11.2016
Кадастр в законе
9 ноября Группа изданий «Авант» совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Еленой Латышенко и Коллегией адвокатов «Юрпроект» провела практическую конференцию на тему: «Кадастровая оценка: кардинальные изменения 2016-2020»...
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17.11.2016
В рамках проекта «Ты – предприниматель» состоялось информационно-образовательное мероприятие «Деньги на бизнес»
Организаторы мероприятия – Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, Группа изданий «Авант» и Кемеровское отделение Сбербанка России...
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10.11.2016
Добро пожаловать, контроль: как подготовиться и провести проверку без ущерба для бизнеса
В помощь молодым, желающим начать свой бизнес, Группа изданий «Авант» совместно с Департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области в рамках программы Федерального агентства по делам молодежи «Ты – предприниматель» решили провести ряд мероприятий, где школьники и студенты, будущие предприниматели могли бы получить необходимую информацию в концентрированном виде, что называется из первых уст...
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10.11.2016
Хорошо там, где нас нет?
1 ноября в Кемерове при участии Группы изданий «Авант» состоялась встреча, в ходе которой представители бизнеса с уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Латышенко и начальником Кемеровской таможни Дмитрием Колыхановым обсудили проблемы экспорта и импорта в Кемеровской области...
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21.10.2016
Представители бизнеса, журналисты и пиарщики обсудили возможности всемирной сети для продвижения товаров и услуг
Представители бизнеса, журналисты и пиарщики обсудили возможности всемирной сети для продвижения товаров и услуг на круглом столе «Зачем вам Интернет?». Мероприятие было организовано Группой изданий «Авант» совместно с Кузбасским филиалом ООО «Сибирская генерирующая компания»...
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14.10.2016
Бизнес-ангелы рассказали предпринимателям Кузбасса о возможностях инвестирования в России и за рубежом
Руководители действующих предприятий и начинающие предприниматели Кузбасса приняли участие в работе Дня Инвестора, прошедшего в рамках «Декады инноваций и бизнеса» в Новокузнецке...
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13.09.2016
Форум для развития
2-3 сентября в Калтане прошел III предпринимательский форум, организованный «ОПОРОЙ РОССИИ», «Кузбасс: территория бизнеса – территория жизни»...
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05.09.2016
БИТВА СОСТОЯЛАСЬ!
3 сентября в Кемерове прошел мультиспортивный марафон «Битва во имя добра», организованный «Ротари клубом Кемерово» совместно со школой правильно бега «I love running»...
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22.08.2016
Пятизвёздочный Кемерово
Пятница, 12 августа, выдалась в Кемерове особенно праздничной – город с размахом отметил открытие своего первого пятизвёздочного отеля...
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11.08.2016
День пиар- 2016
28 июля «Авант» традиционно собрал тех, для кого День PR – профессиональный праздник, и тех, кто «сам себе пиарщик»,..
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25.05.2016
КУЗБАСС: Территории бизнеса – территория жизни
Накануне Дня российского предпринимателя в Анжеро-Судженске на стадионе имени братьев Раздаевых прошла I Областная летняя спартакиада среди субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках менторского проекта Кемеровского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» «КУЗБАСС: Территории бизнеса – территория жизни»....
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19.05.2016
Федеральная налоговая служба: игра по-честному
Федеральная налоговая служба становится системой тотального контроля за всеми финансовыми операциями. Современные информационные технологии и совершенствование форм налогового контроля плюс расширение полномочий за счёт грядущей передачи функций по администрированию страховых взносов делает ФНС всевидящим «государевым оком», от которого не ускользнет ни одно финансовое нарушение...
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Приглашаем к участию всех желающих показать свое мастерство и сделать доброе дело – все собранные в качестве оргвзносов средства пойдут как вклад на строительство детской площадки для детей с ограниченными возможностями по движению...
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31.03.2016
Авант-ПЕРСОНА 2016
Группа изданий «Авант» подвела итоги пятой ежегодной премии «Авант-ПЕРСОНА». Чествование победителей, приуроченное к 14-летию областного экономического еженедельника «Авант-ПАРТНЕР», состоялось в торжественной обстановке ресторана I/mpress...
|27.10.2015
Задай вопрос чиновнику
Группа изданий «Авант» совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кемеровской области принимает от предпринимателей вопросы для проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор»...
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|22.12.2016
Гранд Медика выиграла у налоговой
На прошлой неделе арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск новокузнецкого ООО «Гранд Медика» (реализует проект частной медицинской клиники стоимостью 2,8 млрд рублей) к Федеральной налоговой службе...
|08.12.2016
Александру Щукину не до исков
После того, как новокузнецкого предпринимателя Александра Щукина задержали в середине ноября по обвинению в вымогательстве акций АО «Разрез «Инской», два его иска о передаче 50% акций Талдинских шахтоуправлений были отклонены, а иск подконтрольной ему компании о взыскании 1,6 млрд рублей с этих управлений был отозван...
|10.11.2016
Шахтоуправления «Талдинские» делят на двоих
Новокузнецкий предприниматель Александр Щукин потребовал от московских ООО «Антрацит Трейд» и ООО «Талдинская горная компания» вернуть ему 50-процентные пакеты АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное»...
|27.10.2016
Продажа участков и зданий ОАО «Плодопитомник-1» оспорена
Конкурсный управляющий ОАО «Плодопитомник-1» Эдуард Клестов оспорил сделки по продажи 10 объектов и земельных участков из имущества предприятия...
|22.09.2016
Александру Щукину не удалось обанкротить Руслана Ростовцева
Арбитражный суд Москвы прекратил 26 августа производство по делу о банкротстве московского предпринимателя Руслана Ростовцева, председателя совета директоров ООО «Управляющая компания «Талдинская»...
|02.06.2016
Кузбассфонд судится по сделке с бывшим ДК «Азота»
Между несостоявшимся покупателем бывшего ДК «Азота» Николаем Мухортовым и продавцом, в лице ГП «Фонд имущества Кемеровской области» (Кузбассфонд), развернулся судебный спор...
|02.06.2016
Трансхимресурсное пока не продаётся
Арбитражный суд Кемеровской области по жалобе ООО «Трансхимресурс» запретил ПАО «Сбербанк» продавать четыре объекта недвижимости в Кемерове и Новокузнецке...
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Деловой
альманах
Авант-
ПАРТНЕР
РЕЙТИНГ
№ 4(49)
октябь-декабрь 2016г
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|Евгений Востриков: «Для меня главная цель – вывести Кузбасс на международный финансовый рынок»
О тонкостях привлечения инвестиций, о том, почему мировые финансовые потоки не повернули в Кузбасс, хотя всё для этого было готово, а также о проблемах, которые мешают создать в регионе максимально комфортный климат для инвесторов рассказал «Авант-ПАРТНЕРу» президент Клуба инвесторов Кузбасса Евгений Востриков...
|Антон Силинин: «Технопарк является одним из ключевых субъектов инновационного развития, но... «одним из»
В начале июля в Кузбасском технопарке сменился генеральный директор. Уже на первой пресс-конференции было объявлено об обновлениях не только команды, но и подходах в работе, как с резидентами, так и со структурами, работающими в «инновационной отрасли» региона. Как продвигаются эти изменения, и каким видит будущее Кузбасского технопарка, рассказал «Авант-ПАРТНЕРу» его новый руководитель Антон Силинин...
|Вероника Трихина: «Мы максимально открыты для всех, и для желающих начать заниматься бизнесом, и действующих предпринимателей»
Развитие малого бизнеса и предпринимательства, уже практически на всех уровнях, называют одним из основных факторов развития территорий страны. О том, как чувствует себя малый бизнес в Кузбассе, и что делают власти для этого развития – «Авант-ПАРТНЕР» беседует с начальником Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероникой ТРИХИНОЙ...
|«Сельское хозяйство сегодня – это возможности и перспективы»
О предварительных показателях, с которыми Кузбасс завершает очередной аграрный год, и тенденциях в отрасли рассказывает заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Елена ЖИДКОВА...
|Сергей Колесник: «По сути, я не человек ритейла, я больше предприниматель, бизнесмен»
В апреле этого года Сергей Колесник – один из соучредителей и бессменный (на протяжении более 20 лет) директор компании «Чибис» покинул свой пост, одновременно произошёл выход всей семьи Колесник – основателей розничной сети (сеть магазинов «Чибис», «Спутник» и «Поляна») из бизнеса. Учитывая, что в составе этой сети работало 160 магазинов различных форматов в четырёх регионах Сибири, а сама она, можно сказать, осталась последней из местных, после банкротства «Акватории», новость взбудоражила бизнес сообщество. Тем более что ни сам Сергей Александрович, ни новые собственники никаких комментариев не давали. И вот, спустя полгода после ухода из «Чибиса», Сергей Колесник согласился побеседовать с «Авант-ПАРТНЕРом»...
|Курс на развитие
О том, за счёт чего сегодня происходит промышленный рост в Кемеровской области, и куда разввивается машиностроение кузбасса, мы попросили рассказать заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерину КУТЫЛКИНУ...
|Создавая машиностроение будущего
В условиях сегодняшних экономических реалий Ассоциация машиностроителей Кузбасса (АМК) вынуждена реагировать на все вызовы времени, стараться помочь предприятиям сориентироваться, изучить рынки, решить вопросы с источниками финансирования своих проектов и многое другое. О задачах, которые приходится решать региональному объединению машиностроителей рассказывает директор НО АМК Сергей НИКИТЕНКО...
|Корпорация «АСИ»: развитие, инновации, импортозамещение
В ноябре этого года исполняется 25 лет уникальной кузбасской компании – Корпорации «АСИ». О том, за счёт чего небольшой кемеровской компании удалось стать ведущим разработчиком и производителем электронных промышленных весов и информационных систем на их основе в России, «Авант-ПАРТНЕР» беседует с её генеральным директором Игорем БУЧИНЫМ...
|«За первую неделю октября мы распределим 10,5 млн рублей федеральных средств на поддержку МСП – участников кластера»
21 сентября 2016 г. на базе АО «Кузбасский технопарк» пройдёт Межкластерный Форум «Как вашей компании получить экономический эффект от участия в кластере». На форуме участники смогут получить информацию о том, как эффективно работать в кластере, какие могут быть форматы внутрикластерного и межкластерного сотрудничества, а также понять, какие именно изменения сейчас идут в процессе подачи заявок на государственную субсидию. В преддверии мероприятия Заместитель генерального директора Кузбасского технопарка Ирина Анатольевна ФЕДЧЕНКО, курирующая работу Центра кластерного развития, рассказала о том, какую пользу компания может получить от участия в кластере...
|Владимир Чернов: «Я хочу жить и работать в Анжеро-Судженске»
Кузбасс – урбанизированный регион, в городах области проживает более 80% населения, и практически все их можно отнести к «моноориентированным». Последние несколько лет кузбасские города активно работают, чтобы уйти от такой монозависимости и дать своим территориям шанс на развитие. Анжеро-Судженск – яркий пример такой работы. О том, что уже сделано и что предстоит сделать, какие основные трудности на этом пути приходится преодолевать, и как сегодня в непростой экономической ситуации живёт небольшой сибирский город, «Авант-ПАРТНЕР» беседует с его главой – Владимиром ЧЕРНОВЫМ...
|Илья Середюк: «Впереди много проектов»
3 месяца – небольшой отрезок времени в масштабах городской истории, но для исполняющего обязанности главы Кемерова Ильи СЕРЕДЮКА он оказался достаточным, чтобы взять под контроль основные процессы управления городом, а также определиться с целями на перспективу и стратегией их достижения. Об этом и не только он рассказал в интервью «Авант-ПАРТНЕРу»...
|Александр Данильченко: «Угольная промышленность останется конкурентоспособной»
Накануне главного кузбасского праздника – Дня шахтёра, «Авант-ПАРТНЕР» поговорил с заместителем губернатора Кемеровской области по угольной промышленности Александром ДАНИЛЬЧЕНКО о том, как сегодня в непростых экономических условиях живёт основная отрасль нашего региона и где областная власть видит точки дальнейшего развития в будущем...
|Дмитрий Бутов: «Хочу потеснить москвичей на их территории»
Дмитрий БУТОВ – коренной кемеровчанин, в бизнесе почти 20 лет. В интервью «Авант-ПАРТНЕРу» он рассказал о том, так ли уж сложно конкурировать с федеральными сетями, стоит ли гнаться за ростом оборотов и может ли бизнес расти без участия основателя...
|Василий Бочкарев: «Бизнес – это тоже личное»
Василий Бочкарев. Предприниматель. И не только...
|Строительные успехи-2016
На фоне общероссийской тенденции снижения объёмов вводимого жилья Кемеровская область выглядит рекордсменом – темпы строительства не только не сократились, но и выросли на 18,2% к предыдущему году. Накануне очередного Дня строителя итоги развития отрасли мы подводим с заместителем губернатора Кемеровской области по строительству Евгением БУХМАНОМ...
|Елена Латышенко: «Бизнесу должно быть комфортно»
Как сегодня чувствует себя малый и средний бизнес, каковы его перспективы развития, потенциал и возможности – об этом «Авант-ПАРТНЕР» попросил рассказать уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области...
|Ресторатор Иван Печерский о своем новом проекте – о порте, куда возвращаются корабли
Поводом для разговора стало событие, которого уже давно ждут многие кемеровчане, открытие нового ресторана в историческом центре города Кемерово. Пока первый в Кузбассе пятизвездочный отель «ТОМЬ River Plaza Hotel» готовится к открытию, ресторан «PORT42» расположенный при нём – практически готов встречать своих первых гостей и посетить его можно будет уже в мае...
|Александр Лобанов: «Это признание не только моих заслуг, это – коллективная награда»
В начале декабря известный кузбасский предприниматель, генеральный директор ЗАО «Провинция-ресурс», президент «Ротари Клуба Кемерово» Александр ЛОБАНОВ был награждён орденом Кемеровской области «Меценат Кузбасса». Наш корреспондент поговорил с Александром Петровичем о благотворительности и бизнесе...
РЕЙТИНГИ
|Большая банкротная распродажа
Уходящий год отметился многочисленными и весьма характерными продажами имущества обанкроченных предприятий и компаний, а также впервые – физических лиц...
|Главные по связям (рейтинг пресс-служб)
Накануне своего 15-летия «Авант» решил повторить эксперимент 8-летней давности и сделать собственный рейтинг пресс-служб...
|Больше угля – меньше горняков
Угольный рост сопровождается и обеспечивается разными факторами. Ещё совсем недавно, лет 15 тому назад, инвесторов в первую очередь интересовал возврат вложенных средств в угольные активы, и ещё раньше – сам факт этого вложения...
|На нефти, стройке и печеньках
Современная экономика Кузбасса, несмотря на сохранение в основных чертах исторически сложившейся структуры, уже сильно отличается от той, что была 25 и даже 15 лет тому назад...
|Высшее образование: самое доступное, самое затратное
В этом обзоре сравниваются, самые сложные и самые доступные для поступления специальности в вузах по итогам вступительной кампании прошлого года...
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|22.12.2016
400 миллионов 180 тысяч рублей
...составила цена, предложенная новокузнецким ООО «Новомакт», что позволило ему стать победителем проведённого 16 декабря аукциона на право пользования недрами на участке Макарьевский Южный в Новокузнецком районе...
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22.12.2016
55 миллионов 757 тысяч 232 рублей
...составляет начальная цена на самый дорогой из 33 лотов из объектов недвижимости ООО «Аквамаркет», которые были подготовлены к продаже в начале декабря...
|10.11.2016
222 миллиона 852 тысячи 215 рублей 70 копеек
...составляет начальная цена объектов недвижимого имущества и промышленного оборудования ООО «Кузнецкий цементный завод», выставленных на аукцион 8 декабря 2016...
|27.10.2016
4 миллиона 507 тысяч рублей
...составила цена бывшего ресторана «Щегловск» в Кемерове, проданного московскому ООО «Доминион»...
|13.10.2016
197 миллионов 300 тысяч рублей
...составляет стартовый платёж на аукционе на право пользования недрами на участке Талдинский Западный-4 Талдинского и Северо-Талдинского месторождений...
|13.10.2016
30 миллионов 527 тысяч 900 рублей
...заплатил житель Москвы Евгений Жирнов за недвижимость из имущества обанкроченного ООО «КузбассАвто»...
|13.10.2016
Яковлевское начало продаваться
Первые крупные объекты из собственности кемеровского предпринимателя Константина Яковлева, владельца «Аквагруп», работавшей до конца 2014 года в ритейле и общепите Кузбасса, были проданы в конце сентября - в начале октября...
|21.07.2016
67 миллионов 200 тысяч рублей
...составила цена предложения о продаже 99,9% в ООО «Кузнецкий цементный завод» при балансовой стоимости этой доли в 1,26 млрд рублей...
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Деловые новости
[29 декабря] Кемеровский «Азот» впервые вышел на производство 1 млн тонн селитры в год
[28 декабря] Елена Жидкова возглавила Кемеровскую региональную федерацию конного спорта
[28 декабря] С 2017 года новые правила кадастрового учета и регистрации прав: Росреестр разъясняет порядок предоставления государственных услуг в период конец декабря 2016 года и начало января 2017 года
[28 декабря] С января 2017 года ряд услуг Кузбасской ТПП для бизнеса будут доступны через многофункциональные центры
[27 декабря] 5 самых дорогих вакансий 2016 года в Новокузнецке
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